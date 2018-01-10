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Обновление безопасности Windows "убило" тысячи компьютеров
Microsoft прекратила распространение обновления безопасности исправления уязвимостей Meltdown и Spectre для компьютеров AMD. Слишком многие пользователи стали жаловаться, что после обновления их ПК не включаются, сообщает Телеканал новостей «24».
Форум поддержки Microsoft был буквально завален жалобами владельцев компьютеров с процессорами AMD. Microsoft обвиняет компанию в неточности составления необходимой документации.
После расследования Microsoft определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной этой компанией. Они необходимы для разработки обновлений операционной системы Windows для защиты от уязвимостей, известных как Spectre и Meltdown.
Сейчас Microsoft работает совместно с AMD над решением проблемы и выпуском корректного патча. Пострадавшим необходимо будет посетить сайт Microsoft для получения "правильного" обновления.
Теги: Microsoft, AMD, обновление, жалобы
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