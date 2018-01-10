Основатель Amazon побил рекорд Билла Гейтса

10.01.2018 09:00

Основателя и главу популярного интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса признали самым богатым человеком в истории, сообщает Телеканал новостей «24».

Согласно анализу Bloomberg, 8 января состояние Безоса выросло до 105,1 миллиарда долларов. Увеличение состояния миллиардера произошло потому, что стоимость акций Amazon в первые дни 2018 года прибавили в цене 6,62%. Теперь одна акция компании стоит около 1,3 тысячи долларов США.

Безос своим состоянием побил рекорд основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который занимал эту позицию в 1999 году с суммой в 100 миллиардов долларов. Однако сейчас его состояние составляет 93,3 миллиарда долларов.

Отметим, что Безосу также принадлежат газета Washington Post и частный "туроператор" космических путешествий Blue Origin.