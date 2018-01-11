В Китае создали многоразовую офисную бумагу

11.01.2018 16:10

Китайские ученые создали уникальный тип бумаги для принтеров, с которой, при желании, можно стереть весь текст и использовать для печати снова, сообщает InfoResist.

Бумага состоит из нескольких слоев полимеров, пропитанных химическими веществами. Для печати на ней нужно использовать специальные чернила с разведенными в воде солями металлов. К общему составу исследователи также добавили флюорен, чтобы улучшить оптические свойства бумаги.

По словам ученых, им удалось напечатать текст восемь раз, прежде чем качество печати снизилось. Также чернила были прекрасно видны на бумаге шесть месяцев, не теряя яркости.

Разработчики утверждают, что себестоимость печати на новой бумаге будет в 5 раз меньше обычной печати на струйном принтере.