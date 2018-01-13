Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Анонс об измнении алгоритма новостной ленты Facebook стоил Цукербергу огромных средств

13.01.2018 07:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Анонс об измнении алгоритма новостной ленты Facebook стоил Цукербергу огромных средств

Состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга упало на 2,9 млрд долл. после того, как стало известно, что социальная сеть поменяет алгоритм новостной ленты.

Об этом сообщает Bloomberg, уточняя, что после заявления о грядущих изменениях акции компании упали на 3,9%.

По данным издания, состояние Цукерберга упало до 74,4 млрд долл.

Ранее Марк Цукерберг сообщил, что в Facebook вскоре будет изменен алгоритм наполнения ленты новостей, что должно положительно сказаться на функционировании самой соцсети.

"Недавно мы получили обратную связь от нашего сообщества о том, что публикации от компаний, брендов и медиа вытесняют личные моменты, которые сближают нас друг с другом", - рассказал Цукерберг.

Согласно исследованию, проведенного компанией, было выяснено что использование соцсетей для общения с близкими положительно влияет на самочувствие людей.

"Когда эти изменения заработают, вы будете видеть меньше публичного контента, например публикаций от компаний, брендов и СМИ. Публичный контент, который вы видите, будет стандартизирован - это должно способствовать содержательному взаимодействию людей", - отметил основатель соцсети.



Теги: технология, мир, Интернет, социальная сеть, Марк Цукерберг, Фейсбук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх