Все рубрики раздела
- Обережно: телефони українців на гачку, бачать навіть фотографії і листування14:55
- СБУ задержала группу хакеров, создавших "сервис" для шпионажа через мобильные телефоны14:10
- В ЦРУ заявили, что вирус, атаковавший Украину, создали российские спецслужбы08:19
- Анонс об измнении алгоритма новостной ленты Facebook стоил Цукербергу огромных средств07:02
- На CES 2018 представлен секс-робот-трансформер (ВИДЕО)09:40
- В Китае создали многоразовую офисную бумагу16:10
- Tesla начала серийное производство "солнечной черепицы"15:15
- Обновление безопасности Windows "убило" тысячи компьютеров10:30
- В конце января украинцев ожидает «кровавое суперлуние»09:55
- Основатель Amazon побил рекорд Билла Гейтса09:00
СБУ задержала группу хакеров, создавших "сервис" для шпионажа через мобильные телефоны
В Украине заблокировано распространение вредоносного программного обеспечения, которое злоумышленники использовали для удаленного негласного снятия информации с мобильных устройств. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Было установлено, что группа злоумышленников из разных регионов Украины разработала программу для шпионажа за мобильными устройствами, а свои "услуги" они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы.
Заполнив на сайте соответствующую заявку, заказчик получал сначала тестовый доступ к "сервису": ему давали ссылку, по которой он должен был физически "закачать" на телефон жертвы программу. Софт запускался автоматически при включении мобильного телефона, не проявлял признаков активности во время работы и действовал скрыто от владельца устройства.
Хакерское ПО позволяло перехватывать телефонные разговоры, SMS и ММС-переписку, фиксировать местонахождение абонента, "снимать" общение в популярных мессенджерах и электронной почте, давало доступ к фото- и видеофайлам. Все полученные данные хранились для клиента в "личном кабинете" на веб-ресурсах злоумышленников.
Для постоянного пользования заказчик должен произвести оплату на необходимый ему срок через электронные платежные системы.
Правоохранители в Харьковской области провели обыски в офисах и по местам проживания участников группы, изъяли улики.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (незаконное использование спецсредств негласного получения информации) и ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, а/с, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.
Теги: СБУ, шпионаж, мобильная связь, хакеры
- У донецкого предпринимателя изъяли шпионскую спецтехнику
- Террористы заслали в зону АТО шпиона из Ясиноватой
- Поймали россиянина, шпионящего в Донецкой области
- СБУ отпустила человека, обвиненного в шпионаже в пользу России
- СБУ нашла в Донецке наборы для шпионов
- Предприниматель сел на три года за продажу шпионской техники
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью16:15
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Нардепы Рады хотят навегда отсечь ОРДЛО от Украины11:56
- Откровения АТОшника с передовой. "Тут легче всего заработать" 10:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января10:09
- Якутские "ихтамнеты" на Донбассе: Сеть поразили кадры с военнослужащими РФ, которые приехали в "Л/ДНР" убивать украинцев09:58
- В «ДНР» бурно отреагировали на запуск уличных таксофонов08:59
- Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине08:21
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности07:52
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью16:15
- Депутаты хотят лишить украинцев пенсий, стали известны причины15:54
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Как изменится работа украинских врачей: Минздрав назвал пять новшеств13:41
- Ухудшение отношения европейцев к Украине спровоцировано Москвой, - Мингарелли13:20
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Из законопроекта о реинтеграции Донбасса выбросили слова о минских договоренностях12:53
- Лещенко: Порошенко пытается обменять Липецкую фабрику на украинскую "дочку" "Сбербанка"12:46
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- В Горловке "нащупали" МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Что положить в кошелек для богатства
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- На Донетчину обрушилась новая беда
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки