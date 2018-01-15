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СБУ задержала группу хакеров, создавших "сервис" для шпионажа через мобильные телефоны

15.01.2018 14:10
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СБУ задержала группу хакеров, создавших "сервис" для шпионажа через мобильные телефоны

В Украине заблокировано распространение вредоносного программного обеспечения, которое злоумышленники использовали для удаленного негласного снятия информации с мобильных устройств. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Было установлено, что группа злоумышленников из разных регионов Украины разработала программу для шпионажа за мобильными устройствами, а свои "услуги" они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы.
Заполнив на сайте соответствующую заявку, заказчик получал сначала тестовый доступ к "сервису": ему давали ссылку, по которой он должен был физически "закачать" на телефон жертвы программу. Софт запускался автоматически при включении мобильного телефона, не проявлял признаков активности во время работы и действовал скрыто от владельца устройства.
Хакерское ПО позволяло перехватывать телефонные разговоры, SMS и ММС-переписку, фиксировать местонахождение абонента, "снимать" общение в популярных мессенджерах и электронной почте, давало доступ к фото- и видеофайлам. Все полученные данные хранились для клиента в "личном кабинете" на веб-ресурсах злоумышленников.
Для постоянного пользования заказчик должен произвести оплату на необходимый ему срок через электронные платежные системы.
Правоохранители в Харьковской области провели обыски в офисах и по местам проживания участников группы, изъяли улики.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 (незаконное использование спецсредств негласного получения информации) и ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, а/с, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.



Теги: СБУ, шпионаж, мобильная связь, хакеры
 
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