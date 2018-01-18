Ученые определили вес идеальной женщины

18.01.2018 15:35

Ученые из США выяснили, женщина с какой фигурой и весом является наиболее привлекательной для мужчин, сообщает ГолосUA.

Исследователи попросили студентов мужского пола оценить привлекательность и здоровье группы студенток. В этом опыте принимали участие люди в возрасте от 18 до 26 лет.

Выяснилось, что «нормальный» вес молодых женщин рассматривается как более здоровый и привлекательный, чем у их излишне худых или полных сверстниц.

Подчеркивается, что «нормальный» вес для молодой женщины, средний рост которой в США составляет 1,64 метра, составляет от 50 кг до 68 кг. Этот диапазон повышается для женщин, которые выше, и понижается для тех, кто ниже ростом.