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Найдена связь между глобальным потеплением и микроволновками
Ученые из Манчестерского университета провели исследование воздействия микроволновой печи на окружающую среду. Пресс-релиз исследования доступен на сайте университета, сообщает inforesist.org.
Только в Евросоюзе СВЧ-печи вырабатывают в год столько же диоксида углерода, сколько 6,8 миллиона автомобилей. Такой объем выбросов является существенным фактором, который способствует глобальному потеплению, говорится в докладе.
При этом специалисты отмечают, что наибольший вред окружающей среде наносит низкая энергоэффективность СВЧ-печей. Ученые подсчитали, что в среднем по ЕС микроволновки потребляют количество электроэнергии, эквивалентное годовой выработке трех крупных газоэлектростанций.
Серьезное беспокойство у авторов исследования вызывают и проблемы утилизации. «Сегодня потребители склонны приобретать новую технику до того, как старая придет в негодность, так как электронные товары стали показателями статуса. В результате выброшенное оборудование лидирует среди прочих видов отходов», — заявил доктор Алехандро Гайего Шмидт.
Специалисты полагают, что лучшим способом уменьшить вредное воздействие СВЧ-печей будет работа с жителями, направленная на повышение эффективности использования бытовых приборов. Также владельцам микроволновок советуют корректировать время готовки в зависимости от типа продуктов и отключать электротехнику после использования.
Теги: исследования, глобальное потепление, микроволновка
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