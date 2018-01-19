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Архив - Наука и технологии

В Австралии дрон стал "спасателем Малибу" (ВИДЕО)

19.01.2018 09:30
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Кадр из фильма «Спасатели Малибу»
Кадр из фильма «Спасатели Малибу»

В Австралии, на пляже северного побережья Нового Южного Уэльса впервые для спасения тонущих был использован беспилотник, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
На расстоянии примерно 700 м от берега в море были замечены двое тонущих подростков. Беспилотник нашел мальчиков и сбросил им надувное средство, с помощью которого они благополучно добрались до берега. На все это ему понадобилось около 70 секунд, утверждает управлявший дроном оператор.
Австралийское Правительство объявило в прошлом месяце, что инвестирует $430 000 в беспилотные летательные аппараты в рамках испытаний на северном побережье Нового Южного Уэльса.
"Никогда ранее беспилотник, оборудованный надувным спасательным средством, не использовалcя для спасения людей", - заявил вице-премьер Нового Южного Уэльса Джон Бариларо.



Теги: Австралия, море, спасатель, дрон
 
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