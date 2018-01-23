Apple по ошибке сделала подарок киноманам

23.01.2018 09:15

Из-за ошибки в работе iTunes фильм студии Marvel Тор Рагнарек стал доступен для загрузки на месяц раньше запланированного. Об этом сообщил сайт TorrentFreak, информирует Poliksal.

«Я предзаказал Тор: Рагнарек на Vudu и как обычно получил ссылку на сраницу фильма в iTunes. При этом он сразу оказался в моей библиотеке, чего быть не должно. В общем, теперь я могу посмотреть Тора полностью в HD-качестве. Кино должно выйти где-то к концу февраля, но я скачаю его уже сейчас», – написал один из счастливчиков, получивших ранний доступ к кинокартине.

Всем, кто желает посмотреть Тора в iTunes раньше остальных, стоит поторопиться. Возможно, в ближайшее время Apple или Disney закроет эту лазейку.