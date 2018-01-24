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Назван курс гривни но индексу Биг-Мака

24.01.2018 14:30
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Назван курс гривни но индексу Биг-Мака

Украинская гривня, согласно индексу Биг-Мака, недооценена к доллару на 69%. Это следует из данных на сайте The Economist, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Журнал изобрел индекс Биг-Мака в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности и используется как шутливый показатель стоимости валюты.
Например, средняя цена Биг-Мака в Америке в январе 2018 года составила $5,28 а в Китае - $3,17. По методологии расчета получается, что юань недооценен к доллару на 40%.
В Украине сейчас Биг-Мака стоит $1,64. Доллар в Украине, по подсчетам The Economist, должен стоить около 9 гривень.
Согласно рейтингу, валюта считается переоцененной только в трех странах - в Швеции, Швейцарии и Норвегии.
Издание подчеркивает, что не позиционирует индекс как точный показатель перекоса в валютных курсах.



Теги: гривня, индекс, курс валют, Биг-Мак
 
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