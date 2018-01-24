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Украинский электробайк попал в Книгу рекордов Гиннеса
24.01.2018 10:40
Украинский электробайк Delfast занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Ему удалось установить мировой рекорд по дальности пробега на одном заряде, сообщает Телеканал новостей «24».
12 октября 2017 изобретение украинских разработчиков проехало 367 километров на Киевском велотреке, потратив на это 16,5 часов.
И только более чем через 3 месяца после установления рекорда его официально зачислили в Книгу рекордов Гиннеса.
Благодаря краудфандинговой платформе Kickstarter будет выпущено 50 электробайков Delfast.
Теги: Украина, электричество, Книга рекордов Гиннеса, велосипед
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