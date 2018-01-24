Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Украинский электробайк попал в Книгу рекордов Гиннеса

24.01.2018 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский электробайк попал в Книгу рекордов Гиннеса

Украинский электробайк Delfast занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Ему удалось установить мировой рекорд по дальности пробега на одном заряде, сообщает Телеканал новостей «24».
12 октября 2017 изобретение украинских разработчиков проехало 367 километров на Киевском велотреке, потратив на это 16,5 часов.
И только более чем через 3 месяца после установления рекорда его официально зачислили в Книгу рекордов Гиннеса.
Благодаря краудфандинговой платформе Kickstarter будет выпущено 50 электробайков Delfast.



Теги: Украина, электричество, Книга рекордов Гиннеса, велосипед
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх