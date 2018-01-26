В Японии вывели "безотходные" бананы

26.01.2018 08:35

Японская исследовательская компания D&T Farms создала сорт банана со съедобной кожурой. Назвали его Монго, что в переводе означает "невероятный". Банан получается слаще обычного, и его кожуру можно есть вместе с мякотью, сообщает Gazeta.ua.

Такая кожура имеет высокую питательную ценность и содержит витамин B6, магний и аминокислоту, которая играет важную роль в работе нервной системы.

Отмечается, что выращивание бананов Монго обходится довольно дорого, и каждую неделю в магазин на западе страны привозят только десять фруктов. Один банан стоит 5,75 доллара (165 грн).