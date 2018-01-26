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В Стокгольме запустили две беспилотных "маршрутки" (ВИДЕО)
Телекоммуникационная компания Ericsson заключила договор о сотрудничестве со шведскими поставщиками технологий и транспортных услуг для проведения шестимесячного тестирования двух электрических беспилотных автобусов на дорогах Стокгольма, сообщает Популярная механика.
Автономность шаттлов обеспечивается, помимо прочего, платформой Connected Urban Transport (CUT), разработанной Ericsson, которая служит как «виртуальный водитель» для этих транспортных средств, получая информацию от «умных», оснащенных датчиками автобусных остановок, светофоров и дорожной инфраструктуры, говорится на сайте компании.
Два беспилотных электробуса были запущены в среду в деловом стокгольмском районе Чиста. Они будут курсировать на 1,5-километровом маршруте на скорости около 20 километров в час. Сообщается, что у шаттлов нет рулевого колеса, однако они могут управляться вручную. Хотя они работают в автономном режиме, водитель также должен присутствовать в машине — на случай, если что-то пойдет не так. Шаттлы рассчитаны на 12 человек.
Теги: Стокгольм, маршрутка, испытания, беспилотник
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