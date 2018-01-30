Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Немецких автопроизводителей обвинили в экспериментах над людьми и животными

30.01.2018 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Немецких автопроизводителей обвинили в экспериментах над людьми и животными

Немецкие автопроизводители подверглись резкой критике после заявлений СМИ о финансировании опытов над людьми и животными, сообщает Новое время.
Исследовательская группа, финансируемая автоконцернами Volkswagen, Daimler и BMW, провела изучение последствий вдыхания газа оксид азота. В тестах люди и обезьяны подвергались воздействию выхлопных газов.
Раскрытие этой информации вызвало критику со стороны общества во главе с немецким канцлером Ангелой Меркель. "Эти тесты на обезьянах и даже на людях никоим образом не могут быть оправданы", - сказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Тесты с участием 25 добровольцев были проведены в университетской клинике в немецком городе Аахен в 2013 и 2014 годах.
В рамках исследования участники в течение нескольких часов вдыхали различные концентрации двуокиси азота (NO2) - наиболее токсичной формы оксида азота, который обычно встречается в выхлопных газах дизельных двигателей.
Согласно результатам эксперимента, исследователи не обнаружили "никаких существенных эффектов".



Теги: эксперименты, люди, BMW, Volkswagen, Daimler
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх