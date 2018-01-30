Немецких автопроизводителей обвинили в экспериментах над людьми и животными

30.01.2018 09:20

Немецкие автопроизводители подверглись резкой критике после заявлений СМИ о финансировании опытов над людьми и животными, сообщает Новое время.

Исследовательская группа, финансируемая автоконцернами Volkswagen, Daimler и BMW, провела изучение последствий вдыхания газа оксид азота. В тестах люди и обезьяны подвергались воздействию выхлопных газов.

Раскрытие этой информации вызвало критику со стороны общества во главе с немецким канцлером Ангелой Меркель. "Эти тесты на обезьянах и даже на людях никоим образом не могут быть оправданы", - сказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Тесты с участием 25 добровольцев были проведены в университетской клинике в немецком городе Аахен в 2013 и 2014 годах.

В рамках исследования участники в течение нескольких часов вдыхали различные концентрации двуокиси азота (NO2) - наиболее токсичной формы оксида азота, который обычно встречается в выхлопных газах дизельных двигателей.

Согласно результатам эксперимента, исследователи не обнаружили "никаких существенных эффектов".