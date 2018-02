Испанские биологи научили косатку "разговаривать" (ВИДЕО)

01.02.2018 10:00

Ученые Мадридского университета научили косатку имитировать человеческую речь. Соответствующее исследование опубликовано журналом Proceedings of the Royal Society B, сообщает РБК-Украина.

14-летняя самка косатки по кличке Вики из французского океанариума в провинции Антиб стала первым представителем вида, способным имитировать человеческую речь. Стоит отметить, что до этого исследователи тренировали ее имитировать человеческое поведение. В результате эксперимента Вики научилась повторять за тренером такие слова: hello (с англ. привет), bye bye (пока), one, two (один, два). Также животное выучило имя своего тренера - Эми.

