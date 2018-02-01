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Киевстар презентовал услугу автотрекинга
Киевстар представила «умную» сигнализацию, которая позволяет отслеживать местонахождение автомобиля в приложении на смартфоне. Новый продукт получил название «Автотрекинг», сообщает gagadget.com.
Система включает два устройства, которые могут использоваться вместе или по отдельности. «Автоинформер» подключается электросети машины (разъем OBD-II) и контролирует ее состояние в режиме реального времени. Пользователь будет получать уведомление при обнаружении ударов, включении зажигания, начале движения и отключении сигнализации. Мобильное приложение доступно для Android и iOS.
«Автомаяк» — это GPS-трекер, отправляющий информацию о местоположении несколько раз в сутки. Маячок прячется в автомобиле и работает автономно до четырех лет в зависимости от интенсивности использования (при включении «тревоги» и «погони» данные передаются чаще, увеличивая расход энергии). Благодаря режиму «пинга» устройство не сканируется.
«Автотрекинг» работает в зоне покрытия Киевстар на территории Украины. «Автомаяк» можно активировать в роуминге (само собой, не бесплатно).
Подробную информацию о новой услуге можно найти на официальном сайте.
Теги: Киевстар, угон, услуги, автомобиль
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- Появились подробности убийства полицейским мирного жителя в зоне АТО12:11
- Губернатор Донетчины представил нового главу Волновахской РГА11:56
- У границы на Луганщине задержали мужчину с вазами: опубликовано видео11:42
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