Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

СБУ накрыла две криптовалютные "фермы" сепаратистов

01.02.2018 16:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ накрыла две криптовалютные "фермы" сепаратистов

СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили механизм финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" через конвертацию криптовалюты, сообщает Телеканал новостей «24».
Правоохранители выяснили, что группа граждан России и Украины организовала в Киеве и Черкассах так называемые "фермы" для майнинга криптовалюты.
Отмечается, что цифровая валюта конвертировалась злоумышленниками в деньги. Далее эти средства перечислялись на временно оккупированные территории, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований.
Участники группы также направляли часть денег на "поддержку" ряда интернет-ресурсов террористов, совершавших антиукраинскую пропаганду.
Спецслужбисты также выяснили, что часть криптовалюты перечислялась непосредственно из России на электронные кошельки украинских сообщников. А оборудование для "выращивания" криптовалюты контрабандой переправлялось в Украину тоже из России.
Правоохранители обнаружили оборудование и вещественные доказательства, подтверждающие проведение незаконных операций для финансирования так называемых "ЛДНР".



Теги: Донбасс, СБУ, ДНР, ЛНР, криптовалюта
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх