В Японии придумали "человеческий Uber"

02.02.2018 14:50

Разработчик из Японии Юн Рекимото решил проблему людей, которым очень не хочется выходить из дома, сообщает Новое время.

Рекимото создал программное обеспечение и шлем, который надевается на человека, и он идет по делам вместо вас. Ваше лицо и голос при этом транслируются через дисплей и динамики шлема. Эту технологию он назвал ChameleonMask.

Разработчик отмечает, что сейчас достаточно сервисов, которые позволяют людям оставаться дома или минимально контактировать с другими людьми, например, доставка еды, онлайн-кинотеатры, возможность работать удаленно.

С помощью его сервиса можно будет нанять человека и посещать мероприятия или встречи, не выходя из дому.