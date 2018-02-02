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Архив - Наука и технологии

В Японии придумали "человеческий Uber"

02.02.2018 14:50
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В Японии придумали "человеческий Uber"

Разработчик из Японии Юн Рекимото решил проблему людей, которым очень не хочется выходить из дома, сообщает Новое время.
Рекимото создал программное обеспечение и шлем, который надевается на человека, и он идет по делам вместо вас. Ваше лицо и голос при этом транслируются через дисплей и динамики шлема. Эту технологию он назвал ChameleonMask.
Разработчик отмечает, что сейчас достаточно сервисов, которые позволяют людям оставаться дома или минимально контактировать с другими людьми, например, доставка еды, онлайн-кинотеатры, возможность работать удаленно.
С помощью его сервиса можно будет нанять человека и посещать мероприятия или встречи, не выходя из дому.



Теги: Япония, суррогаты, UBER
 
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