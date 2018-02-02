В Стэнфорде разработали «противораковую вакцину»

02.02.2018 09:00

Исследователи из Стэнфордского университета заявили, что им удалось полностью уничтожить опухоли у лабораторных мышей с помощью комбинации двух веществ, стимулирующих работу иммунной системы организма. «Смесь» вводится в опухоль путем инъекции — по словам ученых, это поможет снизить число побочных эффектов терапии, сообщает Naked Science.

В испытаниях использовали 90 мышей, в организм которых искусственно ввели клетки лимфомы. У каждой мыши образовалось по две опухоли — у правого и левого плеча. Животные получили инъекции в одну из опухолей. После инъекции опухоли начали уменьшаться, для 87 животных из 90 лечение прошло успешно с первой попытки. При этом уменьшалась не только опухоль, в которую сделали инъекцию, но и вторая, незатронутая. Трем оставшимся мышам терапия помогла со второй попытки. Дальнейшие опыты показали, что метод работает для мышей с меланомой и опухолями молочной железы и толстой кишки.

В 2018 году исследователи планируют провести клиническое исследование методики с участием 15 человек, страдающих лимфомой. Ученые считают, что в перспективе технологию можно будет комбинировать с хирургическим лечением опухолей.