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Архив - Наука и технологии

Археологи нашли "прототип" Стоунхенджа

06.02.2018 09:15
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Археологи нашли "прототип" Стоунхенджа

На территории городка Ларкхилл в 2,5 километрах от Стоунхенджа команда археологов обнаружила древнее сооружение, которое полностью копирует ориентацию камней знаменитого памятника, сообщает сайт Подробности.ua.
Исследователи нашли девять столбовых ям, которые повторяют расположение каменных столбов Стоунхенджа относительно положения Солнца.
Ученые предполагают, что на территории Ларкхилла могли проживать архитекторы, которые проектировали Стоунхендж, а обнаруженное сооружение является "черновиком".



Теги: Великобритания, археология, Стоунхендж, прототип
 
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