На МКС провели "первый космический турнир по бадминтону" (ВИДЕО)

06.02.2018 16:00

В сети появился видеоролик с записью первого космического турнира по бадминтону, проведенного в невесомости. Участие в этом неожиданном турнире приняли космонавты из разных стран, сообщает Телеканал новостей «24».

В соревновании приняли участие астронавты Джозеф Акаба (США), Марк Ванди Хэй (NASA) и Норишиге Канаи (JAXA), а также космонавты Александр Мисуркин (Роскосмос), Антон Шкаплеров (Роскосмос).

Игры проходили в мужском парном разряде, но по особым правилам: например, пришлось играть без сетки, поскольку на МКС ее банально не нашли — не взяли с собой в космос.

Федерация бадминтона признала победителями "первого исторического матча" всех спортсменов, которые принимали в этом участие.