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SpaceX запустила в космос самую мощную ракету в мире (ВИДЕО)

07.02.2018 08:55
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SpaceX запустила в космос самую мощную ракету в мире (ВИДЕО)

Компания SpaceX осуществила успешный запуск первой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту, сообщает Телеканал новостей «24».
Внутри ракеты размещен персональный электромобиль Илона Маска – красная Tesla Roadster. За ее рулем манекен в шлеме с эмблемой SpaceX, а в салоне на повторе играет песня Дэвида Боуи Space Oddity.
Через считанные минуты после запуска в SpaceX отчитались, что оба ускорителя, которые придавали скорость Falcon Heavy, успешно вернулись на Землю.
Однако центральная часть первой ступени ракета не смогла приземлиться точно на платформу и упала в океан. По словам основателя компании Илона Маска, очевидно, не хватило топлива для того, чтобы осуществить возврат части ракетоносителя.
Falcon Heavy стала самой мощной действующей ракетой в мире с возможностью поднять на орбиту почти 64 тонны груза – массы большей, чем реактивный самолет Boeing 737 с экипажем, пассажирами, багажом и топливом на борту.



Теги: запуск, SpaceX, Falcon Heavy
 
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