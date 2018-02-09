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Зонд New Horizons установил рекорд "дальнобойности" космической фотографии

09.02.2018 13:05
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Зонд New Horizons установил рекорд "дальнобойности" космической фотографии

Зонд New Horizons передал на Землю фотографии двух карликовых планет, полученные его камерами на рекордном расстоянии – 6,12 миллиарда километров – от нашей планеты, сообщает НАСА, передает РИА Новости.
"New Horizons является пионерской миссией – мы были первыми, кому удалось увидеть и изучить Плутон, мы первыми проникли в пояс Койпера и начали его изучение, и стали самым быстрым межпланетным зондом, который когда-либо запускало человечество. Теперь нам удалось получить фотографии на рекордно далеком расстоянии от Земли и поделиться ими с миром", — заявил Алан Стерн (Alan Stern), руководитель миссии из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (США).
Таким образом, фотографии двух койперовских объектов — 2012 HZ84 и 2012 HE85 — побили рекорд, установленный зондом "Вояджер-1" почти 28 лет назад, в феврале 1990 года. В этот знаменательный день, как рассказывает НАСА, камеры самой долгоживущей межпланетной станции получили знаменитую фотографию Земли, "тусклой голубой точки", наблюдая за ней с расстояния примерно в 6,06 миллиарда километров.



Теги: фотография, NASA, рекорд, космический аппарат
 
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