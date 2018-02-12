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Архив - Наука и технологии

В Китае "склонировали" четвероногого робота Boston Dynamics

12.02.2018 10:15
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В Китае "склонировали" четвероногого робота Boston Dynamics

Группа робототехников из Чжецзянского университета в Китае на днях заявила о создании четвероногого робота, которого назвали "Цзюеин", сообщает Телеканал новостей «24».
Робот длиной 1 метр, высотой 60 сантиметров и весом 70 килограммов может поднимать до 20 килограммов груза, двигаться со скоростью 6 км/ч и непрерывно работать в течение 2 часов.
Сейчас "Цзюеин" может ходить, бегать, прыгать, забираться по лестнице, самостоятельно становиться на корточки и снова подниматься. В случае падения он способен без посторонней помощи встать на ноги. Предполагается, что робот будет применяться для предотвращения угроз безопасности, в следственных действиях и спасательных операциях.

Предполагается, что робот будет применяться для предотвращения угроз безопасности, в следственных действиях и спасательных операциях.
https://24tv.ua/ru/tehnologii_tag1131


Теги: робот, Китай, клон, Boston Dynamics
 
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