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Вас прослушивают через Google: вы можете найти эти записи
И речь даже не о том, о чем вы говорите по телефону: ваш смартфон следит за вами даже когда просто лежит рядышком на столе, пишет lifter.
Так что если вы уже давно пользуетесь смартфонами, то можете послушать свои разговоры, которые Google собирал в течение многих лет.
Компания, собственно, этого и не скрывает. Вот только узнать об этом факте можно, только если вы прочитаете огромное многостраничное «соглашение для пользователей». Разумеется, никто этого не делает!
Зачем это Google?
Вроде как звучит классно. Но есть три «но»:
1. Эта информация может попасть в руки злоумышленников, если кто-то взломает пароль к вашей учетной записи.
2. Эта информация может быть использована против вас, если у вас случится настоящий конфликт с властями.
3. Эта информация используется для того, чтобы показывать вам наиболее точную, «заточенную» под вас рекламу.
К счастью, есть способ во всем этом разобраться и всю эту информацию удалить. Это все можно сделать через специальный, мало кому известный сервис. Надо только авторизоваться и все почистить.
Вот нужные вам адреса:
- Вот тут хранятся все данные, которые записал микрофон вашего телефона. Если тут пока ничего нет, значит, вы просто не пользовались голосовым помощником, т.е. никогда не говорили: «ОК, Google».
- А вот полное досье, которое на вас собрал Google, основываясь на том, что вы делаете в интернете.
Среди прочего, тут есть информация, где и когда вы были (точнее, ваш телефон); все, что вы искали в интернете; все странички, которые вы загружали.
Но самая полезная функция этого сервиса - возможность быстро все оттуда удалить. Вы можете выбрать флажком записи, которые хотите уничтожить, а можете удалить все сразу - одним махом. Нажмите на кнопку «Выбрать параметры удаления» в левой колонке.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Google, прослушивание
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