В Японии создали революционное лекарство от гриппа

14.02.2018 10:48

Японская фармацевтическая компания Shionogi & Co заявила, что ее препарат Baloxavir Marboxil способен убить вирус гриппа за 24 часа. Представители Shionogi & Co ожидают, что использование лекарства в Японии начнется уже в мае, сообщает Новое время.

В январе 2018 года завершилась третья фаза клинических исследований нового лекарства на добровольцах, больных гриппом. Испытания показали: симптомы гриппа сохранялись у пациентов примерно столько же, сколько при лечении другими препаратами. Однако, по словам представителей Shionogi & Co., Baloxavir Marboxil уничтожал вирусы значительно быстрее — это уменьшало период, в течение которого пациент остается заразным.

"Преимущество состоит в том, что это одна таблетка на один раз, по сравнению с курсом терапии, поэтому особенно для пандемии это может быть преимуществом. У вас не возникнет проблем, если вы не завершите курс терапии", - рассказал один из разработчиков лекарства, руководитель глобального фармацевтического подразделения Roche Дэниэл О`Дэй.

Японские СМИ отмечают, что новый препарат, который нацелен на вирусы гриппа A и B, получил зеленый свет от японской правительственной комиссии министерства здравоохранения в начале февраля, что свидетельствует о вероятном продолжении производства и начале продажи лекарства. Ожидается, что лечить новым препаратом в Японии начнут уже в мае.

