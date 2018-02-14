Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Японии создали революционное лекарство от гриппа

14.02.2018 10:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Японии создали революционное лекарство от гриппа

Японская фармацевтическая компания Shionogi & Co заявила, что ее препарат Baloxavir Marboxil способен убить вирус гриппа за 24 часа. Представители Shionogi & Co ожидают, что использование лекарства в Японии начнется уже в мае, сообщает Новое время.
В январе 2018 года завершилась третья фаза клинических исследований нового лекарства на добровольцах, больных гриппом. Испытания показали: симптомы гриппа сохранялись у пациентов примерно столько же, сколько при лечении другими препаратами. Однако, по словам представителей Shionogi & Co., Baloxavir Marboxil уничтожал вирусы значительно быстрее — это уменьшало период, в течение которого пациент остается заразным.
"Преимущество состоит в том, что это одна таблетка на один раз, по сравнению с курсом терапии, поэтому особенно для пандемии это может быть преимуществом. У вас не возникнет проблем, если вы не завершите курс терапии", - рассказал один из разработчиков лекарства, руководитель глобального фармацевтического подразделения Roche Дэниэл О`Дэй.
Японские СМИ отмечают, что новый препарат, который нацелен на вирусы гриппа A и B, получил зеленый свет от японской правительственной комиссии министерства здравоохранения в начале февраля, что свидетельствует о вероятном продолжении производства и начале продажи лекарства. Ожидается, что лечить новым препаратом в Японии начнут уже в мае.



Теги: лекарство, Япония, грипп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх