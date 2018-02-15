Эксперт обнаружил опасную уязвимость в мессенджере Skype

15.02.2018 12:55

Эксперт по безопасности Стефан Кантака заявил о том, что обнаружил опасную уязвимость в популярном мессенджере Skype, сообщает UBR.ua.

Выявленная уязвимость позволяет злоумышленникам внедрять вредоносный код в виде скриптов прямо в операционную систему любого пользователя. Он, в свою очередь, позволяет хакерам получить полный доступ к компьютеру своей жертвы с правами системного уровня, то есть абсолютно неограниченными.

Кантака обнаружил это еще в сентябре 2017 года и сразу же написал в Microsoft, которой принадлежат права на Skype.

В ответ на информацию эксперта из Microsoft пришло письмо о том, что исправление критической дыры в Skype возможно только при написании всего исходного кода месседжера заново, на что нужно очень много времени.

Поскольку с тех пор прошло уже почти полгода, эксперт по безопасности рассказал о бреши в системе защиты изданию ZDNet, которое и предало историю огласке.