Все рубрики раздела
- В США изобрели лекарство от наркозависимости14:15
- В Германии разработали робота для сбора огурцов10:22
- Три заблокированных российских сайта попали в десятку самых популярных в Украине09:45
- Эксперт обнаружил опасную уязвимость в мессенджере Skype12:55
- Инопланетные послания могут быть смертельно опасными19:10
- Ученые изобрели противораковых нанороботов11:25
- В Японии создали революционное лекарство от гриппа10:48
- Позитивный взгляд: ученый рассказал, каким будет мир через 20 лет08:48
- Boston Dynamics научила своих робособак открывать дверь (ВИДЕО)11:15
- В США презентовали армейский электроджип12:00
Эксперт обнаружил опасную уязвимость в мессенджере Skype
Эксперт по безопасности Стефан Кантака заявил о том, что обнаружил опасную уязвимость в популярном мессенджере Skype, сообщает UBR.ua.
Выявленная уязвимость позволяет злоумышленникам внедрять вредоносный код в виде скриптов прямо в операционную систему любого пользователя. Он, в свою очередь, позволяет хакерам получить полный доступ к компьютеру своей жертвы с правами системного уровня, то есть абсолютно неограниченными.
Кантака обнаружил это еще в сентябре 2017 года и сразу же написал в Microsoft, которой принадлежат права на Skype.
В ответ на информацию эксперта из Microsoft пришло письмо о том, что исправление критической дыры в Skype возможно только при написании всего исходного кода месседжера заново, на что нужно очень много времени.
Поскольку с тех пор прошло уже почти полгода, эксперт по безопасности рассказал о бреши в системе защиты изданию ZDNet, которое и предало историю огласке.
Теги: Microsoft, уязвимость, Skype
- ТОП-10 мировых интернет-угроз безопасности от Eset
- Лаборатория Касперского: социальные сети уязвимы
- Microsoft увеличивает вознаграждение за обнаружение "дыр" в Windows
- Найдена серьезная уязвимость в Windows 7
- Microsoft исправит десятки уязвимостей в своих продуктах
- Французский флот стал жертвой сетевого червя Conficker
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- "Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности14:35
- Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина13:59
- «Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО13:26
- Мечтают о России: в оккупированном Донецке ждут «хорошего человека» от Путина вместо Захарченко12:11
- Война будет продолжаться: в Украине озвучили неутешительный прогноз по Донбассу (ВИДЕО)10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 февраля09:46
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Известны имена расстрелянных на Донбассе морских пехотинцев15:06
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Не только потепление: синоптики предупредили украинцев об опасных капризах природы14:45
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины