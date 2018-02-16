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Архив - Наука и технологии

Три заблокированных российских сайта попали в десятку самых популярных в Украине

16.02.2018 09:45
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Три заблокированных российских сайта попали в десятку самых популярных в Украине

Сразу три российских вебсайта - ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс - попали в рейтинг самых популярных вебсайтов, которыми пользуются украинцы, по средней дневной аудитории. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
При этом по охвату за месяц (если пользователь хотя бы раз в месяц заходил на вебсайт), российские сервисы находятся значительно ниже. Это свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов довольно активна, но узкая. Вероятно, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов, отмечает издание.
16 мая 2017 года в Украине запретили доступ к российским социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также ко всем сервисам компании Яндекс. Блокировка введена на три года. Ограничения введены в рамках вступления в силу решения СНБО от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" из-за российской агрессии в Донбассе и аннексии Крыма.



Теги: Украина, рейтинг, сайт, блокировка
 
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