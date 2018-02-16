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В Германии разработали робота для сбора огурцов

16.02.2018 10:22
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В Германии разработали робота для сбора огурцов

Немецкая компания Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK разрабатала робота-огородника для сбора огурцов, сообщает AGRONEWS.
Исследователи поставили перед собой непростую задачу — добиться идентификации зеленых овощей, замаскированных зелеными листьями. При этом учитывается изменение условий освещения.
На данный момент робот обнаруживает около 95% огурцов, используя мультиспектральные камеры и систему технического зрения.
Кроме того разработчики намерены добиться качественной уборки овощей без повреждений плода и корневой системы растения. Для этого изготовлены три прототипа захвата (захват на основе вакуумной технологии, набор бионических захватных "челюстей" и специальная "огуречная рука" на основе роботизированной руки OpenBionics).
Сейчас огурцы, предназначенные для маринования, собираются в Германии вручную с помощью сельскохозяйственных машин с крылоподобными креплениями, на которых лежат сезонные рабочие и срывают созревшие овощи. Способ ручного сбора урожая признан неэкономичным из-за трудоемкости и энергозатратности.



Теги: робот, Германия, огурец
 
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