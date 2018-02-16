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В США изобрели лекарство от наркозависимости

16.02.2018 14:15
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В США изобрели лекарство от наркозависимости

Американские ученые из Научно-исследовательского института Скриппса достигли важного этапа в разработке безопасной и эффективной вакцины, которая лечит героиновую зависимость, а также предотвращает передозировки наркотиком. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Pharmaceutics, сообщает ТСН.
Как отмечается, вакцина оказалась безопасной для животных и остается стабильной при комнатной температуре в течение месяца, поэтому вскоре будет готова к тестированию на людях.
Препарат тренирует антитела иммунной системы распознавать и связывать молекулы наркотика, чтобы те не проникали в мозг и не вызвали эйфорию. Таким образом, это может предотвратить рецидивы наркоманов, которые выздоравливают.



Теги: лекарство, наркотики, зависимость, героин
 
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