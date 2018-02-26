HMD Globall "реинкарнирова" легендерный мобильник из "Матрицы"

26.02.2018 16:35

Компания HMD Globall, владеющая торговой маркой на телефоны Nokia, представила на выставке MWC 2018 в Барселоне возрожденный "бананофон" Nokia 8110. Гаджет прославился после того, как появлялся в легендарной кинотрилогии "Матрица", сообщает Корреспондент.net.

Устройство получило изогнутую форму и окраску двух вариантов: желтую и черную. Телефон поддерживает LTE-связь и современные приложения, как например Google Assistant и мессенджеры.

По части характеристик известно, что гаджет имеет камеру с разрешением 2Мп, экран с диагональю 2,4 дюйма, а также аккумулятор емкостью 1200 мАч. Стоимость новинки составляет 79 евро.