Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Ученые создали линзы, которые обладают способностью к фокусированию.

26.02.2018 22:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые создали линзы, которые обладают способностью к фокусированию.

Такие линзы смогут поддерживать глазные нервы, когда те ослабнут с возрастом.

Специалисты Гарвардской инженерной школы разработали адаптивные металинзы — плоские искусственные электронные глаза, которые автоматически фокусируются и корректируют дефекты зрения.

Сообщает Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.

«Это исследование сочетает прорывную технологию искусственных мускулов с технологией металинз, которые меняют фокус в реальном времени, как человеческий глаз, — говорит Алан Ше, первый автор статьи, опубликованной в журнале Science Advances. — Мы пошли на шаг дальше и создали возможность динамически корректировать дефекты, такие как астигматизм или смещение изображения, на что человеческий глаз не способен», информирует news.eizvestia.com.

Обычно размер металинз очень маленький, примерно 100 микрон, а плотность передаваемой информации, наоборот, крайне высокая. Если увеличить размер такой линзы до 1 см, то пропорционально возрастет и объем данных. Для того чтобы решить эту проблему, ученые разработали новый алгоритм, который сокращает размер файла, чтобы он стал совместимым с современными интегральными схемами, при диаметре металинзы 1 см и более.

Затем ученым нужно было соединить металинзу с искусственными мускулами, не ухудшая ее способность фокусировать свет. В человеческом глазу хрусталик окружен цилиарными мышцами, которые растягивают или сокращают ее. В качестве синтетической замены были выбраны прозрачные диэлектрические эластомеры, которыми можно управлять, меняя напряжение. Сокращение искусственных мускулов вызывает смещение нанотрубок в металинзе, в результате полученное изображение корректируется. Толщина линзы и мускулов не превышает 30 микрон.

Авторы изобретение зарегистрировали на него права и теперь ищут способ его коммерческого использования.



Теги: Донбасс, ученые, линзы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх