Все рубрики раздела
- Vodafone и Nokia планируют запустить 4G на Луне16:40
- Предсказаны сроки контакта с внеземной цивилизацией22:32
- Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить21:10
- В Гарварде разработали "умную" линзу15:40
- Ученые создали линзы, которые обладают способностью к фокусированию.22:15
- HMD Globall "реинкарнирова" легендерный мобильник из "Матрицы"16:35
- Археологи нашли в Италии невероятный ковчег09:16
- Астрологи зафиксировали приближение астероида08:13
- Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид17:45
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
Ученые создали линзы, которые обладают способностью к фокусированию.
Такие линзы смогут поддерживать глазные нервы, когда те ослабнут с возрастом.
Специалисты Гарвардской инженерной школы разработали адаптивные металинзы — плоские искусственные электронные глаза, которые автоматически фокусируются и корректируют дефекты зрения.
Сообщает Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.
«Это исследование сочетает прорывную технологию искусственных мускулов с технологией металинз, которые меняют фокус в реальном времени, как человеческий глаз, — говорит Алан Ше, первый автор статьи, опубликованной в журнале Science Advances. — Мы пошли на шаг дальше и создали возможность динамически корректировать дефекты, такие как астигматизм или смещение изображения, на что человеческий глаз не способен», информирует news.eizvestia.com.
Обычно размер металинз очень маленький, примерно 100 микрон, а плотность передаваемой информации, наоборот, крайне высокая. Если увеличить размер такой линзы до 1 см, то пропорционально возрастет и объем данных. Для того чтобы решить эту проблему, ученые разработали новый алгоритм, который сокращает размер файла, чтобы он стал совместимым с современными интегральными схемами, при диаметре металинзы 1 см и более.
Затем ученым нужно было соединить металинзу с искусственными мускулами, не ухудшая ее способность фокусировать свет. В человеческом глазу хрусталик окружен цилиарными мышцами, которые растягивают или сокращают ее. В качестве синтетической замены были выбраны прозрачные диэлектрические эластомеры, которыми можно управлять, меняя напряжение. Сокращение искусственных мускулов вызывает смещение нанотрубок в металинзе, в результате полученное изображение корректируется. Толщина линзы и мускулов не превышает 30 микрон.
Авторы изобретение зарегистрировали на него права и теперь ищут способ его коммерческого использования.
Теги: Донбасс, ученые, линзы
- Ученые создали устройство для получения воды из воздуха
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных
- Нобелевскую премию по физике за 2015 год присудили двум ученым за исследования массы нейтрино
- Ученые предрекают новою волну магнитных бурь
- Ученые ДНР уверяют, что могут экономить топливо с помощью пузырьков
- Донецкие ученые нашли революционный способ выведения камней из почек
- Переселенцы возмущены проверками СБУ09:28
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности09:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 марта08:57
- ОБСЕ отчиталась о "грузе 200" в "ДНР"08:30
- Сутки в АТО: 2 обстрела, боевики применили минометы08:21
- На Донбассе насчитали около 500 взрывов за сутки - ОБСЕ07:45
- Главный террорист "ДНР" Захарченко рассказал, куда ведет "народную республику"07:06
- Покровск может остаться без воды22:30
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- Переселенцы возмущены проверками СБУ09:28
- Госдеп США одобрил продажу Украине "Джавелинов"09:15
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности09:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 марта08:57
- ОБСЕ отчиталась о "грузе 200" в "ДНР"08:30
- Сутки в АТО: 2 обстрела, боевики применили минометы08:21
- Подарки на 8 Марта: чем порадовать любимых женщин 08:14
- На Донбассе насчитали около 500 взрывов за сутки - ОБСЕ07:45
- Исследователь установил точную дату самой масштабной войны07:34
- Главный террорист "ДНР" Захарченко рассказал, куда ведет "народную республику"07:06
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО
- Арест "министра ДНР" у Захарченко: ветеран разведки раскрыл причины
- «Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»