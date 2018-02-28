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В Гарварде разработали "умную" линзу
Ученые из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете (США), разработали металинзу, которая устроена аналогично человеческому глазу, сообщает ICTV.
Ее фокусное расстояние может изменяться с помощью искусственных мышц.
Толщина линзы составила 30 микрометров. В качестве искусственной мышцы, управляющей оптическими свойствами искусственного глаза, использовалось электромеханическое устройство из диэлектрического полимера и электродов.
При подаче различного напряжения на электроды металинза могла сжиматься или растягиваться. Таким образом ее фокусное расстояние уменьшалось или увеличивалось.
– Это показывает широкие возможности использования встроенного оптического масштабирования – в камерах мобильных телефонов, очках и приборах виртуальной и дополненной реальности, – заявил один из авторов исследования.
Искусственная линза может в будущем применяться и в офтальмологии.
Теги: глаз, линзы, Гарвард
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