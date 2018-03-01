Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Vodafone и Nokia планируют запустить 4G на Луне

01.03.2018 16:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Vodafone и Nokia планируют запустить 4G на Луне

Vodafone и Nokia вместе с немецкой компанией PTScientists займутся созданием 4G-сети сети на Луне, для трансляции HD-видео. Также PTScientists совместно с Audi разрабатывает квадроциклы-луноходы, сообщает сайт Подробности.
Базовая станция Vodafone будет связываться с роверами, когда они соберут изображения и видео различных лунных объектов. Сеть 4G будет использовать частотный диапазон 1800 МГц для передачи видео высокой четкости в автономный навигационный модуль (ALINA), который затем подключится к PTScientists в Берлине.
Nokia делает космическое оборудование, которое весит менее одного килограмма. 4G более энергоэффективен, чем аналоговое радио, и позволит передавать больший объем данных между роверами и станцией ALINA.
Запуска миссии на Луну планируется в 2019 году.



Теги: Луна, Nokia, 4G, Vodafon
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх