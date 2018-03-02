Голландский программист создал систему распознавания кошек

02.03.2018 10:20

В Нидерландах программист Аркайц Гарро создал специальное устройство, которое позволяет распознать кошачью морду из тысячи других. Об этом сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Издание отмечает, что устройство изготовлено из небольшой фотокамеры и программного обеспечения для детекции движения.

Когда камера фиксирует движение кота, то она фотографирует его и отправляет фотографию в бесплатную платформу распознавания изображений. Система сравнивает фотографию, сделанную компьютером, с другими фотографиями кота, которые были загружены разработчиком. Если система узнала кота, то Гарро получает от нее в мессенджере Slack сообщение "открой дверь".

Стоимость разработки составила около $50, а на ее создание ушло несколько часов.