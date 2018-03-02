Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Антарктике обнаружили "пингвиний мегаполис"10:30
- Голландский программист создал систему распознавания кошек10:20
- Vodafone и Nokia планируют запустить 4G на Луне16:40
- Предсказаны сроки контакта с внеземной цивилизацией22:32
- Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить21:10
- В Гарварде разработали "умную" линзу15:40
- Ученые создали линзы, которые обладают способностью к фокусированию.22:15
- HMD Globall "реинкарнирова" легендерный мобильник из "Матрицы"16:35
- Археологи нашли в Италии невероятный ковчег09:16
- Астрологи зафиксировали приближение астероида08:13
Голландский программист создал систему распознавания кошек
02.03.2018 10:20
В Нидерландах программист Аркайц Гарро создал специальное устройство, которое позволяет распознать кошачью морду из тысячи других. Об этом сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Издание отмечает, что устройство изготовлено из небольшой фотокамеры и программного обеспечения для детекции движения.
Когда камера фиксирует движение кота, то она фотографирует его и отправляет фотографию в бесплатную платформу распознавания изображений. Система сравнивает фотографию, сделанную компьютером, с другими фотографиями кота, которые были загружены разработчиком. Если система узнала кота, то Гарро получает от нее в мессенджере Slack сообщение "открой дверь".
Стоимость разработки составила около $50, а на ее создание ушло несколько часов.
Теги: Нидерланды, кошка, программист, распознавание образов
Читайте также:
- Прокуратура Нидерландов: спецслужбы РФ взламывают наши компьютеры (ВИДЕО)
- Путин озадачил школьников видом кошки сзади
- Россия может остаться без программного обеспечения - лидеры мирового IT-рынка пригрозили уходом
- Расстрел "Боинга" в донецком небе: полный текст доклада
- Самоубийца из МГУ принадлежал к «Секте кибернетиков евангелистов»?
- Судьба Каддафи или выдача "виновных" - две версии итога расследования по сбитому малазийскому Боингу
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками15:48
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- В Донецк согнали бронетехнику
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса