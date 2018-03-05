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«Укрзализниця» запустила онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу

05.03.2018 12:40
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«Укрзализниця» запустила онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу

С 5 марта 2018 года компания «Укрзализниця» запустила онлайн-продажу билетов на международные поезда 36/35 «Одесса-Перемышль» и 753/754 «Ковель-Хелм». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Евгений Кравцов.
По его словам, онлайн-покупка является очень популярной услугой у пассажиров. Так, через интернет на сегодняшний день приобретают более 40% билетов на поезда.
«К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы. Но у нас есть четкая цель — онлайн-продажа билетов на все международные поезда. Продолжаем работу в этом направлении», — заявил чиновник.



Теги: Польша, билет, Интернет, Укрзализниця
 
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