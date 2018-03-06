В Китае разработали мобильное приложение для поиска туалетов

06.03.2018 08:35

Государственное управление по делам туризма Китая разработало мобильное приложение для общественных туалетов в городах страны, сообщает Gazeta.ua.

Приложение предназначено для туристов. Провайдер картографических услуг онлайн Амар.сом уже зафиксировал 15 млн посещений системы пользователями мобильных телефонов по всей стране.

Пользователь может увидеть все общественные туалеты, расположенные в пределах 2 км и кратчайшие маршруты к ним.

Услуги новой программы содержат информацию о месте расположения около 500 тыс. общественных туалетов на территории туристических объектов и возле них. В дальнейшем планируют включить в приложение также такие людные объекты, как железнодорожные вокзалы и рестораны.