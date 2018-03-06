В Польше владельцев электромобилей освободили от платы за парковку

06.03.2018 14:30

В Польше вступил в силу новый закон о стимулировании рынка гибридных и электрических автомобилей, согласно которому введены в действие ряд поощрений для владельцев «зеленого» транспорта, сообщает Autocentre.ua.

В соответствии с нормативным актом, теперь ввоз электромобилей, гибридных машин и транспорта на альтернативных видах топлива облагается в Польше нулевой ставкой акциза, их владельцы полностью освобождаются от платы за парковку, а компании, эксплуатирующие такие машины, проводят бОльшие амортизационные начисления.

Закон также дает возможность местным органам власти обустраивать в населенных пунктах так называемые «чистые транспортные зоны», проезд в которые дозволен только электромобилям и машинам, работающим на газу или водороде.