Американский робот установил рекорд по скорости сборки кубика Рубика (ВИДЕО)

09.03.2018 10:45

Два инженера из США создали робота, который может сложить кубик Рубика за рекордные 0,38 секунды, сообщает Новое время.

Предыдущий мировой рекорд составлял 0,637 секунды и принадлежал роботу Sub1 Reloaded, разработанному немцем Альбертом Бером.

Системе сначала было трудно провести различие между красными и оранжевыми цветами, поэтому исследователи нарисовали на оранжевых элементах черные метки.

0,38 секунды включает "время получения изображения кубика и фактическое перемещение его элементов".

Следует отметить, что "человеческий" рекорд в сборке популярной головоломки принадлежит 15-летнему американецу Патрику Понсу, который в прошлом году справился с задачей за 4,69 секунды.