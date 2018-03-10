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Илон Маск презентовал "подземный троллейбус" (ВИДЕО)
10.03.2018 17:45
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своем Twitter показал концепт электробуса, который будет ездить по тоннелям под городами, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Его разработала еще одна компания Маска - The Boring Company.
Электробус сможет разгонятся до почти 240 км/ч. Согласно проекту, должны быть многочисленные лифты и тоннели, а также тысячи маленьких станций размером не больше парковочного места.
Маск считает, что это будет гораздо удобней и люди будут намного быстрее добираться к месту назначения, чем когда есть большие, но немногочисленные станции, как в метро.
Теги: автобус, тоннель, Илон Маск
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