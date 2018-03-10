Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Илон Маск презентовал "подземный троллейбус" (ВИДЕО)

10.03.2018 17:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Илон Маск презентовал "подземный троллейбус" (ВИДЕО)

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своем Twitter показал концепт электробуса, который будет ездить по тоннелям под городами, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Его разработала еще одна компания Маска - The Boring Company.
Электробус сможет разгонятся до почти 240 км/ч. Согласно проекту, должны быть многочисленные лифты и тоннели, а также тысячи маленьких станций размером не больше парковочного места.  
Маск считает, что это будет гораздо удобней и люди будут намного быстрее добираться к месту назначения, чем когда есть большие, но немногочисленные станции, как в метро.



Теги: автобус, тоннель, Илон Маск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх