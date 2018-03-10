Илон Маск презентовал "подземный троллейбус" (ВИДЕО)

10.03.2018 17:45

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своем Twitter показал концепт электробуса, который будет ездить по тоннелям под городами, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Его разработала еще одна компания Маска - The Boring Company.

Электробус сможет разгонятся до почти 240 км/ч. Согласно проекту, должны быть многочисленные лифты и тоннели, а также тысячи маленьких станций размером не больше парковочного места.

Маск считает, что это будет гораздо удобней и люди будут намного быстрее добираться к месту назначения, чем когда есть большие, но немногочисленные станции, как в метро.