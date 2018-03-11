В Китае испытали высокоскоростной поезд "длинномер"

11.03.2018 12:00

В столице Китая Пекине 10 марта прошли первые испытания высокоскоростного поезда Fuxing, в составе которого 16 вагонов общей протяженностью 415 метров. Об этом со ссылкой на заявление производителя CRRC Tangshan сообщает китайское агентство Xinhua, пишет Укринформ.

Отмечается, что расчетная скорость нового поезда составляет 315 км/ч, а его длина вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных поездов. Поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.

По данным разработчика, всего запланировано 28 испытаний, после чего будет получено разрешение на проектирование и изготовление этих поездов. Поезд полностью разработанный в Китае, будет иметь более длительный срок службы и отличаться повышенной надежностью, обещает производитель.



