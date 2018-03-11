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В США изобрели "деревянный пенопласт"

11.03.2018 19:30
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В США изобрели "деревянный пенопласт"

Ученые из Мерилэндского университета создали новый теплоизоляционный материал из дерева. Они уверяют, что их творение лучше, чем пенопласт и даже пенополистирол. При сравнении с аэрогелем новый материал также оказался в выигрыше. Это настоящая победа, ведь аэрогель был внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый теплоизоляцонный материал, информирует supreme2.ru.
Ученые смогли сделать так, чтобы теплоизоляционный материал из дерева впускал тепло, но не выпускал его. Этого удалось добиться, изменив расположение каналов, по которым от корней к листьям идут полезные вещества. Кроме того, из дерева полностью убрали лингин. Это вещество дает обычно дереву коричневый цвет и шероховатость. Без него материал стал белым. Это улучшило его светоотражающие свойства. Еще одним достоинством нового вещества также является его экологичность.



Теги: США, дерево, пенопласт
 
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