Apple собирается выпустить "ноутбук для бедных"

13.03.2018 11:25

Американская корпорация Apple выпустит бюджетный ноутбук популярной серии MacBook, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Матрицу для новых ноутбуков будет производить корейская компания LG Display. Первые поставки комплектующих для производства стартуют в апреле текущего года. Серийное производство намечено на май-июнь.

По данным издания DigiTimes, ноутбук будет оснащен 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей. Цена новинки составит примерно $900.

Презентация ноутбука может пройти в июне, на конференции для разработчиков WWDC.