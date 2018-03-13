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Apple собирается выпустить "ноутбук для бедных"
13.03.2018 11:25
Американская корпорация Apple выпустит бюджетный ноутбук популярной серии MacBook, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Матрицу для новых ноутбуков будет производить корейская компания LG Display. Первые поставки комплектующих для производства стартуют в апреле текущего года. Серийное производство намечено на май-июнь.
По данным издания DigiTimes, ноутбук будет оснащен 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей. Цена новинки составит примерно $900.
Презентация ноутбука может пройти в июне, на конференции для разработчиков WWDC.
Теги: модель, ноутбук, бюджет, Apple
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