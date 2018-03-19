Все рубрики раздела
- Сотрудники НАСА: скоро на Земле погибнет все живое из-за смертоносного астероида16:18
- IBM представила "самый маленький компьютер в мире"12:30
- В Антарктиде пингвины стащили оборудование на украинской станции07:53
- ПриватБанк за год выплатил полмиллиона гривен "белым хакерам"11:25
- Украинская "цветолампа" всего за день на Indiegogo собрала необходимую сумму16:00
- В США создали кроссовки из углекислого газа10:00
- Apple собирается выпустить "ноутбук для бедных"11:25
- В Украине могут запретить ряд пророссийских сайтов: опубликован список20:41
- Готовьте паспорта: украинцам рассказали, как будет проходить регистрация SIM-карт19:25
- Предсказана смерть миллионов человек от неизвестной инфекции18:02
IBM представила "самый маленький компьютер в мире"
На конференции IBM Think 2018 компания представила, по ее словам, самый маленький в мире компьютер. Его размеры сопоставимы с размером кристаллов соли, сообщает Новое время.
Мощность такого миниатюрного устройства сравнима с чипом x86 1990 года.
По словам представителей компании, компьютер будет стоить менее десяти центов. Мощность устройства позволит ему "контролировать, анализировать, обмениваться данными и даже воздействовать на данные".
В частности, этот компьютер может быть источником данных для блоков-цепочек. Он предназначен для отслеживания отгрузки товаров и обнаружения краж и мошенничества. Он также может выполнять базовые задачи искусственного интеллекта, такие как сортировка данных.
По словам IBM, это только начало. "В течение следующих пяти лет криптографические якоря, такие как чернильные точки или крошечные компьютеры, меньшие, чем зерно соли, будут внедрены в повседневные предметы и устройства", - говорит глава отдела IBM Арвинд Кришна.
Пока неясно, когда эта вещь будет выпущена - исследователи IBM в настоящее время тестируют свой первый прототип.
Теги: компьютер, IBM, размер
- Захарченко о победе Путина: «Мы горячо переживали и молились»19:30
- В ООН раскрыли последние данные о жертвах войны на Донбассе18:50
- В «ДНР» прекратили откачку воды на неработающих шахтах17:12
- «Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега (Видео)16:01
- Беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление техники боевиков в ОРЛО15:10
- На Донбассе боевики подорвались на своей гранате14:57
- В Краматорске психически больной молодой человек совершил серию поджогов12:35
- Оккупированная Саханка попала под обстрел, повреждены жилые дома11:15
- В ОРЛО десятки жителей отравились «угощением» из «полевой кухни»09:41
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- Стало известно, кому Олег Табаков оставил все свое имущество22:18
- Семь признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара21:55
- Россия начинает учения на границе с Украиной21:40
- ЕС не признал результаты президентских выборов в аннексированном Крыму21:20
- Синоптик сказала, когда в Украину наконец придет весна21:00
- Мэй сделала новое заявление по России и отравлению Скрипаля19:47
- Захарченко о победе Путина: «Мы горячо переживали и молились»19:30
- Каких изменений ждать Украине от Путина: прогноз19:10
- В ООН раскрыли последние данные о жертвах войны на Донбассе18:50
- Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите18:32
- Семь признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара21:55
- Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите18:32
- Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание15:25
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака14:22
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем09:10
- Пониженное артериальное давление: чем оно опасно08:50
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке08:10
- Законы притяжения денег по трансерфингу08:05
- Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов07:10
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Донетчина сегодня протестовала
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской