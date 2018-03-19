IBM представила "самый маленький компьютер в мире"

19.03.2018 12:30

На конференции IBM Think 2018 компания представила, по ее словам, самый маленький в мире компьютер. Его размеры сопоставимы с размером кристаллов соли, сообщает Новое время.

Мощность такого миниатюрного устройства сравнима с чипом x86 1990 года.

По словам представителей компании, компьютер будет стоить менее десяти центов. Мощность устройства позволит ему "контролировать, анализировать, обмениваться данными и даже воздействовать на данные".

В частности, этот компьютер может быть источником данных для блоков-цепочек. Он предназначен для отслеживания отгрузки товаров и обнаружения краж и мошенничества. Он также может выполнять базовые задачи искусственного интеллекта, такие как сортировка данных.

По словам IBM, это только начало. "В течение следующих пяти лет криптографические якоря, такие как чернильные точки или крошечные компьютеры, меньшие, чем зерно соли, будут внедрены в повседневные предметы и устройства", - говорит глава отдела IBM Арвинд Кришна.

Пока неясно, когда эта вещь будет выпущена - исследователи IBM в настоящее время тестируют свой первый прототип.