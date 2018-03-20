В Украине создали самый маленький бензиновый автомобиль

20.03.2018 10:15

Украинский конструктор Владимир Барсуков построил самый маленький автомобиль, работающий на бензиновом ДВС, сообщает Autocentre.ua.

Машина получилась настолько компактной, что в нее может сесть только ребенок дошкольного возраста. Объем двигателя у данного автомобиля рюмочный – всего 0,25 л. Салон рассчитан на одного человека, собственно, водителя – сына создателя, Романа Барсукова.

По дизайну модель представляет собой микс из советских авто: в частности, во внешнем виде можно заметить черты вазовской копейки и УАЗа.

Данное изобретение уже высоко оценили – автомобиль занесли в Книгу рекордов Гиннесса Украины.



