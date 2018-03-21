В Швейцарии заработал первый в мире 3D LED кинотеатр

21.03.2018 11:40

В кинотеатре Arena Cinemas, расположенном в торговом центре Sihlcity в швейцарском городе Цюрихе, заработал первый в мире кинозал с 3D-экраном Samsung Cinema LED. Устанавливать его помогала компания Imaculix AG, сообщает 3DNews.

Экран Samsung 3D Cinema LED совместим с HDR-контентом и имеет площадь 10,3 х 5,4 метра, на которой расположено порядка 9 млн пикселей. Разрешение панели равно 4096 х 2160 точек, что соответствует формату 4K. Согласно паспортным данным, пиковая яркость дисплея достигает 146 fL (500 кд/м2), то есть в десять раз выше кинематографического стандарта (14 fL).

Заявлено также, что кроме 3D-картинки, которую зрители увидят в специальных очках, экран может демонстрировать и обычное 2D-изображение. Звуковое сопровождение к фильмам, идущим на 3D Cinema LED, воспроизводится аудиосистемой JBL — дочернего бренда концерна Harman, купленного Samsung в прошлом году.