Все рубрики раздела
- Ученые предупредили о новом опасном катаклизме21:55
- В Швейцарии заработал первый в мире 3D LED кинотеатр11:40
- В США представили "печатный" жилой дом за 10 000 долларов10:40
- Стало известно, где похоронят Хокинга09:10
- Правительство Украины запустило сайт для мониторинга продуктовых цен11:00
- Беспилотный автомобиль совершил первое в истории смертельное ДТП10:45
- В Украине создали самый маленький бензиновый автомобиль10:15
- Сотрудники НАСА: скоро на Земле погибнет все живое из-за смертоносного астероида16:18
- IBM представила "самый маленький компьютер в мире"12:30
- В Антарктиде пингвины стащили оборудование на украинской станции07:53
В Швейцарии заработал первый в мире 3D LED кинотеатр
В кинотеатре Arena Cinemas, расположенном в торговом центре Sihlcity в швейцарском городе Цюрихе, заработал первый в мире кинозал с 3D-экраном Samsung Cinema LED. Устанавливать его помогала компания Imaculix AG, сообщает 3DNews.
Экран Samsung 3D Cinema LED совместим с HDR-контентом и имеет площадь 10,3 х 5,4 метра, на которой расположено порядка 9 млн пикселей. Разрешение панели равно 4096 х 2160 точек, что соответствует формату 4K. Согласно паспортным данным, пиковая яркость дисплея достигает 146 fL (500 кд/м2), то есть в десять раз выше кинематографического стандарта (14 fL).
Заявлено также, что кроме 3D-картинки, которую зрители увидят в специальных очках, экран может демонстрировать и обычное 2D-изображение. Звуковое сопровождение к фильмам, идущим на 3D Cinema LED, воспроизводится аудиосистемой JBL — дочернего бренда концерна Harman, купленного Samsung в прошлом году.
Теги: LED, 3D
- У Захарченко во время «учебной тревоги» застрелился боевик «ДНР»08:23
- В зоне АТО задержан боевик «минобороны ДНР»08:11
- Савченко рассказала, как Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко. ВИДЕО07:52
- "Ситуация надежно контролируется": украинские военные рассказали о затишье на Донбассе07:41
- Боевики «ДНР» заявляют о больших потерях07:27
- «Фени» нет»: Жители ОРДО жалуются на ухудшение работы «Феникса»07:18
- Дети-сироты из зоны АТО будут иметь право стать на квартирный учет18:52
- Разжечь за час: волонтер предупредил об опасности на Донбассе18:20
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной15:50
- Пропуск поездов на мариупольском направлении сократится15:35
- У Захарченко во время «учебной тревоги» застрелился боевик «ДНР»08:23
- В зоне АТО задержан боевик «минобороны ДНР»08:11
- Савченко рассказала, как Тимошенко встречалась с главарем "ДНР" Захарченко. ВИДЕО07:52
- "Ситуация надежно контролируется": украинские военные рассказали о затишье на Донбассе07:41
- Боевики «ДНР» заявляют о больших потерях07:27
- «Фени» нет»: Жители ОРДО жалуются на ухудшение работы «Феникса»07:18
- Ученые предупредили о новом опасном катаклизме21:55
- У Кайли Миноуг случился нервный срыв21:37
- Весенний призыв: сколько миллионов потратят, чтобы «осчастливить» украинцев21:28
- Китайская военная техника зашла на территорию России. ВИДЕО21:15
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Без виз и таможен: стало известно, сколько украинцев хотят объединения с Россией
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций