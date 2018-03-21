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В США представили "печатный" жилой дом за 10 000 долларов
В США на фестивале Southwest в Остине, штат Техас, представили напечатанный на 3D-принтере комфортабельный дом, пригодный для жилья, пишет Joinfo.ua.
Уникальной особенностью дома было то, что здание было отпечатано с использованием ультрасовременных технологий всего за 24 часа. Также, многих потенциальных покупателей может порадовать цена жилища, которая составляет всего 10 тысяч долларов США.
Дом, который впервые показали на фестивале Southwest 12 марта, является одним из первых шагов реализации проекта компании New Story по обеспечению жилплощадью людей из бедных стран вроде Гаити, Боливии и Сальвадора. Несколько заинтересованных организаций собираются приложить совместные усилия, чтобы снизить цену еще больше. Ожидается, что такой дом в скором времени будет стоить всего 4 тысячи долларов, вместо заявленных сейчас 10 000. Такая цена обещает быть установлена организациями, чтобы сделать дома максимально доступными для всех.
Теги: США, строительство, жилье, принтер, 3D
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