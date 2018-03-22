Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Vodafone-Украина назвал города-первопроходцы 4G

22.03.2018 11:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Vodafone-Украина назвал города-первопроходцы 4G

Мобильный оператор Vodafone-Украина сообщил, что их сеть технически полностью готова к запуску 4G интернета в диапазоне 2,6 ГГц. Прежде всего 4G появится в крупных городах страны, передает Телеканал новостей «24».
Оператор получил лицензию на работу в этом диапазоне 6 марта. Окончательная дата запуска сети зависит от получения всей разрешительной документации от государственных органов.
Как сообщили в компании, раньше всего 4G включат в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове и других крупных городах, где есть большое скопление абонентов.



Теги: город, 4G, запуск, Vodafone-Украина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх