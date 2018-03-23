В Китае создали самый дорогой внедорожник в мире

23.03.2018 12:55

Китайская компания IAT разработала самый дорогой внедорожник в мире - Karlmann King - стоимостью примерно в 2.2 миллиона долларов, сообщает Autoua.net.

Масса шестиметрового автомобиля с дополнительной бронезащитой достигает шести тонн.

Karlmann King построен на базе Ford F-550 и оснащен таким же 6.8-литровым мотором V10, который, предположительно, будет генерировать 395 л.с. мощности. Сочетается двигатель с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Спереди и сзади установлена пневматическая подвеска.

В дизайне новинки преобладают острые углы и грани, что делает его похожим на Бэтмобиль. Установка дополнительной брони увеличивает массу внедорожника с 4.5 до 6 тонн. Несмотря на столь внушительную массу, Karlmann King может разгоняться до 140 км/ч, но при этом он медленнее стандартной Dacia Sandero. Как отмечает Auto Express, за 2.2 млн долларов США, в которые оценена базовая версия внедорожника, можно приобрести 260 Sandero.

Тираж Karlmann King составит не более десяти экземпляров. Об этом компания сообщила в прошлом году на Международном автосалоне в Дубае.