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Архив - Наука и технологии

В США впервые напечатали на 3D-принтере автомобиль

27.03.2018 10:05
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В США впервые напечатали на 3D-принтере автомобиль

Калифорнийская мануфактура Hackrod, во главе которой стоит амбициозный голливудский кинорежиссёр Майк Маккой (Mike "Mouse" McCoy), специализирующаяся на изысках инженерно-технической мысли и цифровых технологиях совместно с компанией Siemens создала первый в мире суперкар, спроектированный в виртуальной реальности и напечатанный на 3D-принтере, сообщает PRE-PARTY.
Чудо нового поколения автопрома получило название La Bandita. Его создатели надеются, что таким образом смогут донести до конечного потребителя, что с сегодняшними технологиями возможно, в буквальном смысле, всё. Вам больше незачем подстраиваться под видение дизайнеров ведущих автомобильных марок. Теперь вы можете воплотить свои самые смелые фантазии при создании четырехколёсного друга.



Теги: принтер, 3D, автомобиль
 
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